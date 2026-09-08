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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el martes 8 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 75%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 5 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 75%
- Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 47%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
LA NACION
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