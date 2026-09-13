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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 14 de septiembre al 18 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 80 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 51%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 51%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
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