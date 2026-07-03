Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 78 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas probables.
La probabilidad de precipitación de 58%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas probables.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 58%
- Pronóstico: chubascos y tormentas probables
El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 50%.
LA NACION
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