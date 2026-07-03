Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 78 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas probables.

La probabilidad de precipitación de 58%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas probables.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 2 a 9 mph, Sur

: 2 a 9 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 58%

: 58% Pronóstico: chubascos y tormentas probables

El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 50%.