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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 10 de septiembre la temperatura rondará entre 75 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 73%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 73%
- Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 52%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
LA NACION
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