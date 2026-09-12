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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 76 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 52%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 52%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 52%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 43%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
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