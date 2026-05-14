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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo Fort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 14 de mayo la temperatura rondará entre 61 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
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