Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 14 de mayo la temperatura rondará entre 61 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
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