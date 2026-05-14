Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 14 de mayo la temperatura rondará entre 61 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 5 a 12 mph, Noroeste

: 5 a 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.