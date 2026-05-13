Nuevas leyes en Florida: lo que firmó DeSantis para proteger a las mascotas y a sus dueños

Ron DeSantis, gobernador de Florida, firmó los proyectos de ley HB 559 y SB 1004, aprobados por unanimidad en la Legislatura estatal, para reforzar la protección de mascotas y animales frente a actos de crueldad.

En qué consisten las leyes firmadas por DeSantis para mascotas

El gobernador firmó las medidas en un evento en el condado de Palm Beach. Allí, remarcó el rol que tiene Florida como “líder en la protección de los animales”.

“Hemos consolidado el liderazgo en la protección de animales con una nueva legislación para reforzar las penas por maltrato animal y mejorar la protección al consumidor para los dueños de mascotas”, dijo DeSantis.

La HB 559, en principio, se enfoca en endurecer las penas por maltrato y crear nuevas categorías de delitos.

La HB 559, en principio, se enfoca en endurecer las penas por maltrato y crear nuevas categorías de delitos

Con relación a este último punto, se establece como delito de tercer grado que un adulto incite a un menor a cometer actos de crueldad animal.

Si un menor comete crueldad animal, el tribunal de menores debe ordenar una evaluación psicológica y, si es necesario, tratamiento o asesoramiento. Los costos van a recaer en los padres o tutores, a menos que se demuestre indigencia.

La normativa también prohíbe criar, entrenar, transportar o poseer animales para peleas, así como poseer equipo para ello.

Qué es la SB 1004 y cómo impacta en los “pet dealers”

La SB 1004, por su parte, reforma las reglas para los “vendedores de mascotas” (pet dealers), definidos ahora como quienes venden más de tres camadas o 30 perros/gatos al año:

Garantía de Salud Extendida: el plazo para que un veterinario certifique que un animal no es apto para la compra debido a enfermedad o parásitos se amplía de 14 a 30 días tras la venta. Para trastornos congénitos o hereditarios, el plazo es de un año.

El plazo para que un veterinario certifique que un animal no es apto para la compra debido a enfermedad o parásitos se amplía de 14 a 30 días

Si el animal no es apto, el comprador tiene derecho a devolver el animal y recibir un reembolso total. En caso de un financiamiento, el vendedor debe asegurar que el contrato se cancele sin penalización.

Si hay una disputa con el vendedor, el consumidor puede acudir a los tribunales. Si gana, podría recibir daños punitivos no menores a US$500.

Cuándo se hacen efectivas las normativas para proteger a las mascotas

Las disposiciones sobre protección en ventas de mascotas se aplican a partir del 1° de julio de 2026. Las reformas penales sobre crueldad animal entran en vigor el 1° de octubre de este año.