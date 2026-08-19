1
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el miércoles 19 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 54%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 54%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
El sábado 22 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
El domingo 23 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El lunes 24 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
El martes 25 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
LA NACION
Más leídas
- 2
Murió Mathilde Favier, directora de Relaciones Públicas de Dior: “Amaba la vida con pasión”
- 3
“Enterramos la corrupción”: el lugar donde estaba la empresa insignia de Lázaro Báez ahora es una fábrica de invernaderos
- 4
Las acusaciones de Nadia Beller contra Fernando Cerimedo: cajones con billetes, negociados y una “élite policial”