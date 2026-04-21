Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de abril

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el martes 21 de abril la temperatura rondará entre 61 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 16 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 9 a 16 mph, Este

: 9 a 16 mph, Este Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.