Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de agosto

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el martes 4 de agosto la temperatura rondará entre 75 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 47%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 6 a 10 mph, Suroeste

: 6 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 47%

: 47% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El martes 4 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El miércoles 5 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El jueves 6 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 7 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 50%.

El lunes 10 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.