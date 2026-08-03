Desvincularon a Oscar “El Cholo” Gómez Castañón de Rivadavia

Agosto comenzó con novedades y movimientos en la grilla de Radio Rivadavia AM 630. En el marco de un plan de ajuste integral impulsado por Alpha Media, la emisora oficializó la desvinculación de Oscar “El Cholo” Gómez Castañón y reordenó su programación nocturna.

La decisión significó el fin del ciclo Desde el alma, espacio que el conductor lideraba desde finales de marzo de 2025 en la franja de la tarde-noche y que, hasta la semana pasada, se emitía de 20 a 22. Esta baja se suma a una serie de despidos y reestructuraciones que el grupo de medios viene ejecutando en diversas áreas y emisoras desde hace varios meses.

A partir de ayer, la grilla de la AM 630 quedó reconfigurada, donde se adelantó de 20 a 23 La oral deportiva, el histórico clásico deportivo conducido por Daniel Avellaneda, que anteriormente se emitía de 22 a 0, y de 23 a 0 Panorama al cierre del Rotativo del aire, un nuevo espacio informativo nocturno a cargo de Carlos Casal.

La salida de Gómez Castañón y los cambios en Rivadavia marcan un nuevo capítulo de tensión e incertidumbre en el sector radial, donde la profundización del ajuste en el grupo continúa generando preocupación entre los trabajadores.

Tras la salida de Graña, Splendid rearma sus mañanas

Tras el adelanto de LA NACION sobre la salida de Rolando Graña de Radio Splendid AM 990, la emisora del grupo Alpha Media atraviesa una semana clave para definir su programación matutina de cara al resto del año. Así lo confirmaron fuentes del medio, mientras en los estudios de la calle Freire crecen las alarmas por una nueva ola de despidos que afectó a distintas áreas del holding y no solo a las radios.

Por lo pronto, desde hoy martes hubo ajustes de horario: ahora, de 6 a 8 -antes de 9 a 11-, Pablo Marcovsky asumió la conducción de la primera mañana, con La mañana de Splendid, y de 8 a 11, Fernando Lavecchia pasó a este segmento con Lavecchia Mañana (anteriormente se emitía de 6 a 9).

De cara a los próximos meses, la dirección evalúa alternativas para consolidar su grilla. La propuesta que pica en punta es transmitir Buenas tardes china, el ex ciclo de Radio Con Vos (FM 89.9), conducido por Jairo Straccia de 6 a 8 (actualmente transmitido en simultáneo por YouTube, Radio LED FM y una cadena de emisoras). De concretarse este acuerdo, Marcovsky sería reubicado en otro segmento y Lavecchia continuaría de 8 a 11.

captura de video de Jairo Straccia Captura de video

Daniel López sumó una hora en la primera mañana de Radio Continental

En las últimas semanas, Radio Continental AM 590 reformuló su primera mañana para darle mayor espacio a un clásico histórico de la emisora: #PrimeraHora. Con la conducción del locutor y periodista Daniel López, el ciclo pasó a emitirse de 5 a 7, ocupando el espacio que dejó #ChacraAgroContinental, el segmento del campo conducido por Alejandro Cánepa y Carina Rodríguez que llegó a su fin.

En este relanzamiento de #PrimeraHora, López está acompañado a partir de las 6 por Cánepa en la cobertura de los temas agropecuarios.

Con estas modificaciones, la mañana de la AM del Grupo Octubre continúa de 7 a 10 con #JuntosEnContinental, junto a Fernando Carnota, Osvaldo Granados y Pablo Di Fonti (ciclo que viene mostrando un crecimiento continuo en sus mediciones de audiencia), y de 10 a 14 con #Mancini590, conducido por Fernando Mancini.