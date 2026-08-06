Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de agosto

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 6 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 31%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 1 a 12 mph, Sureste

: 1 a 12 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 31%

: 31% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El jueves 6 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 50%.

El viernes 7 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.

El lunes 10 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El martes 11 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.