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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 6 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 31%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 12 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 31%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El jueves 6 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 50%.
El viernes 7 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.
El sábado 8 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El domingo 9 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.
El lunes 10 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.
El martes 11 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.
El miércoles 12 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
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