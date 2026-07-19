LA NACION

Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de julio al 24 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de julio al 24 de julio
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de julio al 24 de julio Andriy Blokhin - Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 77 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 55%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 55%
  • Pronóstico: probables chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 41%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.
LA NACION
Más leídas
  1. Macri, antes de la final: el vínculo con Infantino, las denuncias a Tapia y la anécdota futbolera que casi lo deja soltero
    1

    Macri, antes de la final: su relación con Infantino, las denuncias a Tapia y la anécdota que casi lo deja soltero

  2. El final de uno de los íconos del teatro porteño
    2

    Del tablero al código QR: el final de uno de los íconos del teatro porteño

  3. Qué dicen los líderes de The Cure y Oasis
    3

    Críticas al show de medio tiempo en el partido de Argentina-España: qué dicen los líderes de The Cure y Oasis

  4. Cómo será tu semana del 19 al 25 de julio de 2026
    4

    Horóscopo: cómo será tu semana del 19 al 25 de julio de 2026