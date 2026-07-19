Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de julio al 24 de julio

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 77 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 55%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Suroeste

: 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 55%

: 55% Pronóstico: probables chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 41%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.