Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 77 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 54%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 54%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El lunes 29 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El martes 30 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
El miércoles 1 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.
El jueves 2 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El viernes 3 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 19%.
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