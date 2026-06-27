Así despidieron a Ernestina Pais sus compañeros de la obra El divorcio del año

La inesperada muerte de Ernestina Pais dejó un profundo dolor entre sus familiares, amigos y colegas. La actriz murió el viernes 26 cuando se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre para protagonizar una nueva función de El divorcio del año, la obra dirigida por José María Muscari.

Horas antes del accidente, Ernestina había celebrado en sus redes sociales el crecimiento del espectáculo. Había compartido el afiche con las nuevas fechas de la gira y escribió con entusiasmo: “Se agregan destinos, gracias vida”. Sin imaginar que sería su última publicación, emprendió viaje hacia el teatro a bordo de su Honda City.

A las 19:25, al llegar al paso a nivel ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, su vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa. La periodista tenía 54 años y murió en el acto. Mientras tanto, el público comenzaba a ingresar a la sala para presenciar la función, que finalmente fue suspendida tras conocerse la noticia.

La despedida de José María Muscari a Ernestina Pais

Uno de los más afectados fue José María Muscari, director y productor de la obra. El artista se encontraba preparando una nueva función de Sex en el Gorriti Art Center cuando recibió el llamado que le confirmó la tragedia. Inmediatamente suspendió sus actividades y se trasladó hasta el teatro Niní Marshall para acompañar al elenco. Más tarde, utilizó sus redes sociales para homenajear a Ernestina con un video que recopilaba distintos momentos compartidos durante los ensayos y la gira.

“Chau negra querida. Siempre fuiste alegría y lucidez. La luchaste hasta el último aliento. Te quiero recordar así, feliz, actuando y enterísima. Tu viaje luminoso recién comienza y nunca se detendrá, ya sos luz. Te quiero, adorada Ernes, por siempre en mi corazón”, escribió junto a las imágenes.

Muscari conmovió a todos sus seguidores en redes sociales con la gran cantidad de recuerdos que recopiló de Ernestina Pais trabajando (Foto: Historias de Instagram @josemariamuscari)

Otra de las despedidas que más emocionó fue la de Rochi Igarzabal, quien construyó una publicación con fotografías y videos que reflejaban la intimidad del elenco durante la gira. Entre las imágenes aparecía Ernestina haciendo bromas durante los viajes, celebrando funciones con localidades agotadas, compartiendo camarines con Romina Gaetani y protagonizando uno de los momentos que más conmovió a los seguidores: ambas durmiendo en la misma cama de un hotel después de una jornada de trabajo.

La despedida de Rochi Igarzábal en redes sociales (Foto: Instagram @rochi_igarzabalok)

Junto al álbum, la actriz escribió un extenso texto en el que recordó los últimos meses compartidos. “Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida, llena de proyectos, de arte y de alegría”, comenzó.

Rocío Igarzabál reconoció en su publicación que sentía una profunda admiración por su colega (Foto: Instagram @rochi_igarzabalok)

Luego recordó las largas horas de ruta que compartían durante la gira. “Sabía que algo te dolía siempre en el corazón y, a pesar de eso, te aferrabas a tu risa explosiva, a nuestros mates en la ruta, a caminar conmigo por pueblitos y ciudades donde íbamos a hacer función. Estos últimos meses hicimos colecho. Dormíamos juntas. Yo te tapaba cuando te veía con frío en los viajes nocturnos. Venías a mi habitación y compartíamos tus escritos y tus relatos”, contó con cariño.

Algunas de las imágenes de la intimidad que vivían Ernestina y Rocío trabajando juntas (Foto: Instagram @rochi_igarzabalok)

“Yo estaba fascinada con vos. No sé si te dije lo mucho que te amo y todo lo que me inspiraste. Sentía felicidad de saber que ibas a ser mi amiga por muchos años. Sabíamos que esto era para siempre. Y lo es. Ernes, nos quedaron mil postres por probar. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días”, concluyó emocionada.

Por su parte, Juan Palomino compartió una fotografía junto a la actriz en el teatro y le dedicó unas breves pero emotivas palabras. “Hasta siempre, Ernest. Brillaste. Descansá en paz, compañera”, expresó.

La despedida de Juan Palomino a Ernestina Pais (Foto: Instagram @juanpalominooficial)

Diego Ramos eligió publicar un video registrado durante una de las últimas funciones de El divorcio del año, en el que Ernestina saludaba al público desde el centro del escenario tras la ovación final. “Hasta ayer haciendo reír, riéndote y tratando de dejar siempre un mensaje positivo. Así te vamos a recordar. Luchadora y vencedora”, escribió.

Diego Ramos recordó uno de los discursos finales que dio Ernestina Pais al cerrar una de sus funciones (Foto: Instagram @diegoramos)

Por último, Fabián Vena dejó publicada en su feed de Instagram una foto reto de Ernestina Pais, a la que acompañó con unas palabras cargadas de admiración a su trayectoria, pero sobre todo a su esencia como persona. "Negra querida. Nuestra Rocker, bien argentina. Siempre lúcida, siempre comprometida, siempre divertida, siempre buena mina. Mujer extraordinaria. Inteligente, luchadora, humilde, solidaria, empática, referente, sensible, muy trabajadora y agradecida. Con esa carcajada bien tuya, esa mirada siempre positiva, esa entrega en todo lo que hacías", aseguró.

La publicación que Fabián Vena le dedicó a Ernestina Pais

“Tragedia que nos duele, la mierda a veces del destino, absurdos de la vida. Tuve suerte en conocerte, siempre presente el respeto, el afecto y la admiración en nuestro vínculo. Te fuiste temprano, pero te vas a quedar con nosotros, como gran anfitriona que eras, haciendo una hermosa y divertida sobremesa como más disfrutabas y querías. Adiós Ernes querida”, concluyó.