Una moneda de Ron DeSantis y otros objetos de Florida: la cápsula del tiempo que será vista dentro de 250 años

Estados Unidos prepara una cápsula del tiempo para el aniversario 250 de su independencia. Florida aportará monedas conmemorativas, documentos institucionales y materiales vinculados a sus organismos públicos para integrar el archivo que permanecerá cerrado durante dos siglos y medio.

Qué enviará Florida a la cápsula del tiempo por los 250 años de la independencia de EE.UU.

La conmemoración de los 250 años de la independencia de EE.UU. incluirá un proyecto destinado a preservar una muestra de la vida institucional y cultural del país norteamericano para las generaciones futuras. Se trata de una cápsula del tiempo que será enterrada el 4 de julio en Filadelfia y que permanecerá sellada hasta el año 2276.

Según la información oficial, el contenedor reunirá objetos enviados por los 50 estados, territorios estadounidenses y distintas áreas del gobierno federal. El objetivo es construir un registro material y documental que permita conocer cómo era ese país en la primera mitad del siglo XXI cuando sea abierto dentro de 250 años.

Entre los elementos seleccionados y enviados por Florida figura:

Juego de cuatro monedas conmemorativas : las piezas representan al gobernador Ron DeSantis en su rol de comandante en jefe, a la oficina de la fiscal general estatal, a la Agencia de Supervisión Fiscal de Florida y al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor.

: las piezas representan al gobernador Ron DeSantis en su rol de comandante en jefe, a la oficina de la fiscal general estatal, a la Agencia de Supervisión Fiscal de Florida y al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor. Pin y carta : la selección también incluye una carta dirigida a los ciudadanos del futuro redactada por Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Representantes de Florida durante el período 2024-2026. El mensaje será conservado junto a un pin oficial de la cámara legislativa estatal.

: la selección también incluye una carta dirigida a los ciudadanos del futuro redactada por Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Representantes de Florida durante el período 2024-2026. El mensaje será conservado junto a un pin oficial de la cámara legislativa estatal. Folleto del Senado de Florida : el material busca dejar constancia de la actividad institucional desarrollada durante el periodo 2024-2026.

: el material busca dejar constancia de la actividad institucional desarrollada durante el periodo 2024-2026. Folleto America250FL: también se le suma una publicación elaborada por America250FL, la organización encargada de coordinar las actividades relacionadas con el aniversario número 250 de EE.UU. en territorio floridano.

Antes de ser aceptados, todos los objetos fueron sometidos a una revisión técnica para verificar que sus materiales no afectaran la conservación del resto de los elementos almacenados dentro del recipiente.

El cilindro de acero inoxidable será enterrado hasta el año 2270 Rich Press/NIST

Cómo fue construida la cápsula para resistir 250 años

La estructura fue diseñada por especialistas del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), que desarrollaron un sistema destinado a proteger el contenido durante más de dos siglos.

El recipiente principal tiene forma cilíndrica y está fabricado en acero inoxidable. Su peso ronda las 900 libras (408 kilogramos). Los ingenieros eligieron esta configuración porque reduce los riesgos de deterioro estructural que suelen presentar las esquinas y uniones de los contenedores convencionales.

Para impedir el ingreso de humedad, la cápsula incorpora un sistema de cierre hermético basado en un material metálico compresible que sella cualquier espacio entre la tapa y el cuerpo principal. Además, contará con una cubierta externa que ayudará a limitar posibles filtraciones.

Dónde será enterrada y cuándo se abrirá la cápsula del tiempo

Los objetos permanecerán en un ambiente controlado con niveles específicos de humedad para favorecer la conservación de documentos, metales y otros materiales sensibles. Muchos de ellos fueron almacenados en contenedores archivísticos especialmente preparados para largas escalas de tiempo.

La cápsula será enterrada a unos diez pies (tres metros) de profundidad dentro del Parque Nacional Histórico de la Independencia, en Filadelfia. El punto elegido se encuentra en el área de Independence Mall, uno de los espacios más vinculados a la historia fundacional estadounidense.

Sobre el lugar se instalará una obra inspirada en la imagen “Join or Die”, asociada a Benjamin Franklin. Además, una piedra identificatoria señalará la ubicación exacta para facilitar su localización cuando llegue el momento de abrirla en el año 2276.

La cápsula del tiempo se ubicará a diez pies bajo tierra del Independence Hall Matt Rourke - AP

Los objetos más llamativos enviados por otros estados

Además de las contribuciones de Florida, otros estados seleccionaron piezas poco habituales para representar su identidad:

Arkansas enviará un diamante hallado en un parque estatal.

enviará un diamante hallado en un parque estatal. Maine aportará un hueso de ballena franca del Atlántico Norte.

aportará un hueso de ballena franca del Atlántico Norte. California eligió materiales relacionados con avances científicos y tecnológicos, además de proyecciones sobre el futuro elaboradas mediante inteligencia artificial.

eligió materiales relacionados con avances científicos y tecnológicos, además de proyecciones sobre el futuro elaboradas mediante inteligencia artificial. Arizona, por su parte, incorporó versiones miniaturizadas de documentos históricos grabadas con técnicas de nanotecnología.

Entre otros objetos figuran fragmentos vinculados a la historia de la aviación enviados por Ohio, discos de granito procedentes de edificios emblemáticos de Utah, fichas de casino seleccionadas por Nevada y muestras geológicas y artesanales provenientes de estados como Idaho, Michigan y Nuevo México.