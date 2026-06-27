Cambian los controles de tránsito: la ley firmada por DeSantis en Florida para aplicar a un grupo de conductores

La nueva ley de Florida ordena crear un sistema especial de identificación y documentación para conductores con trastorno del espectro autista (TEA), con el objetivo de hacer más seguras y claras sus interacciones con la policía durante los controles de tránsito.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el 16 de junio una norma que modifica la forma en que agentes de las fuerzas del orden se relacionan con personas con TEA durante controles de tránsito y otros contactos, y que empezará a regir el 1° de julio en todo el estado. La ley crea un nuevo apartado en los Estatutos de Florida y ordena al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) implementar un programa conocido como “sobre azul” y “tarjeta azul”, pensado para facilitar la comunicación y reducir los malos entendidos entre oficiales y conductores con TEA.

La ley firmada por DeSantis prevé el desarrollo de un programa dirigido a personas TEA NBC News

Qué cambia en los controles de tránsito para personas con TEA

La norma establece que el Flhsmv desarrolle un “sobre azul” para que las personas con TEA guarden allí la licencia de conducir, el registro del vehículo , el comprobante del seguro y datos de contacto para emergencias, y puedan entregarlo de forma organizada durante un control.

, el comprobante del seguro y datos de contacto para emergencias, y puedan entregarlo de forma organizada durante un control. El programa incluye, además, una “tarjeta azul” que debe identificar a la persona con TEA y ofrecer guías concretas para los oficiales sobre cómo interactuar en situaciones de tránsito u otros encuentros.

para los oficiales sobre cómo interactuar en situaciones de tránsito u otros encuentros. El objetivo central es que los agentes dispongan, desde el primer contacto, de información clara sobre el diagnóstico y necesidades del conductor, disminuyendo el riesgo de interpretaciones erróneas de comportamientos asociados al trastorno.

Fechas clave y cómo se accede al programa

La ley entra en vigor el 1° de julio , mientras que la posibilidad de solicitar formalmente la tarjeta azul se habilitará desde el 1° de enero de 2027 .

, mientras que la posibilidad de solicitar formalmente la tarjeta azul se . A partir de esa fecha, las personas con TEA podrán pedir el sobre azul y la tarjeta azul juntos o por separado ante el Flhsmv o en oficinas del recaudador de impuestos del condado, que funcionan como puntos de atención para trámites de licencias y registros vehiculares.

El esquema se integrará a la infraestructura actual de licencias y documentación de tránsito del estado, sin modificar la validez de los permisos existentes pero sumando una capa adicional de identificación y soporte específico para este grupo de conductores.

Impacto potencial en la comunidad latina con TEA en Florida

Para familias latinas con hijos o adultos diagnosticados con TEA, el sobre azul podría convertirse en una herramienta clave para manejar controles de tránsito , sobre todo en situaciones de estrés donde la barrera del idioma y la condición neurodivergente se cruzan.

, sobre todo en situaciones de estrés donde la barrera del idioma y la condición neurodivergente se cruzan. Tener un documento estandarizado que explique la condición y ofrezca instrucciones para los agentes puede ayudar a reducir conflictos, demoras y posibles sanciones ante conductas que, sin contexto, puedan parecer desafiantes o confusas.

Aunque la implementación concreta dependerá de la capacitación de los oficiales y del alcance del programa, la medida abre un canal formal para que conductores latinos con TEA se identifiquen de manera segura y estructuren mejor su documentación al circular por las rutas de Florida.

Florida implementará un programa de sobre azul y tarjeta azul para mejorar la comunicación entre conductores con autismo y agentes de seguridad Imagen creada con IA

Para tener en cuenta

El programa del sobre azul y la tarjeta azul se dirige específicamente a personas con trastorno del espectro autista, que podrán incorporar estos recursos de forma voluntaria a su documentación de tránsito.

Es clave que las familias con miembros con TEA revisen cómo se guardan hoy licencia, registro y seguro del vehículo y si necesitan la guía adicional que ofrece el material azul para enfrentar un control policial. Desde enero de 2027, los interesados deberán consultar con el Flhsmv o con la oficina del recaudador de impuestos de su condado para conocer los formularios, requisitos y costos, si los hubiera, asociados a la solicitud.

En comunidades latinas, donde la licencia de conducir suele funcionar también como identificación principal, contar con un kit específico para TEA puede dar más seguridad a conductores y acompañantes al momento de detenerse ante una patrulla en Florida.