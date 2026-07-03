Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 81 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas probables.

La probabilidad de precipitación de 63%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas probables.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sureste

: 5 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 63%

: 63% Pronóstico: chubascos y tormentas probables

El pronóstico para el fin de semana en Miami, Florida

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.