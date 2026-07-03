Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 81 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas probables.
La probabilidad de precipitación de 63%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas probables.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 63%
- Pronóstico: chubascos y tormentas probables
El pronóstico para el fin de semana en Miami, Florida
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.
LA NACION
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