Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 80 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 83%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 12 mph, Este

: 12 mph, Este Probabilidad de precipitación : 83%

: 83% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Miami, Florida

El sábado 12 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas seguidos de probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.

El domingo 13 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.