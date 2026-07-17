Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 81 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 32%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 3 a 12 mph, Sur

: 3 a 12 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 32%

: 32% Pronóstico: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Miami, Florida

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.