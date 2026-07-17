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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 81 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 32%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 12 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 32%
- Pronóstico: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Miami, Florida
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
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