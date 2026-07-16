Milei habló de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores y el gobierno inglés pidió que la FIFA investigue

El presidente Javier Milei se refirió este jueves a la bandera a favor del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas que desplegaron los jugadores al finalizar el partido contra Inglaterra en el Mundial 2026, y por la que ahora el gobierno inglés pidió a la FIFA que inicie una investigación.

La polémica comenzó a pocos minutos del final del épico triunfo 2-1 de la Argentina ante la selección inglesa en Atlanta, en las semifinales del Mundial, cuando los futbolistas argentinos colocaron sobre el césped una bandera blanca con letras negras que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

Milei consideró que se trata de “cosas que pasan en la cancha con los jugadores” y que no forman parte del conflicto diplomático. “En el peor de los casos, la Argentina recibirá una sanción económica de 30.000 dólares. Lo de los jugadores es entendible, gana la emoción y hace que se discuta una sanción", añadió en diálogo con El Observador.

Sin embargo, desde las altas esferas políticas de Reino Unido no consideraron el movimiento como algo inocente. Según consignó el medio británico Sky News, el gobierno de Keir Starmer hizo un pedido oficial para que la máxima autoridad del fútbol internacional investigue a la selección argentina por la exhibición de la bandera, al considerar que podría infringir las normas que prohíben mensajes o consignas políticas dentro del campo de juego.

Giovani Lo Celso, con la bandera de las Malvinas SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La FIFA decidió incorporar la consigna sobre las Islas Malvinas y la guerra de 1982 a su lista de símbolos políticos prohibidos en la previa del duelo entre ambos países a raíz de la rivalidad histórica entre las selecciones. A su vez, y según explica el reglamento de la International Football Association Board (IFAB), el organismo que rige las reglas del fútbol, esta acción podría incurrir en una sanción.

El artículo 4° de las Reglas de Juego de la IFAB, referidas al equipamiento de los jugadores, expresa: “El equipamiento no debe tener lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales. Los jugadores no deben mostrar ropa interior con lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales, ni publicidad que no sea el logotipo del fabricante”.

Como consecuencia de este proceder, la regla indica: “Por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA”. Sin embargo, no se menciona específicamente cuál podría ser la sanción, más allá de lo detallado por Milei.

Varios jugadores levantaron la bandera mientras festejaban el triunfo THOMAS COEX - AFP

Por lo general, la multa suele ser económica y aplicada a la federación del país: en este caso, a la Asociación Argentina de Fútbol (AFA). No obstante, la decisión de sancionar o no al equipo se haría efectiva eventualmente luego de que la FIFA reciba el informe final del partido y considere que se trató de una falta merecedora de castigo.

En ese caso, la FIFA podría mencionar el accionar de los futbolistas argentinos como una contravención al Código de Conducta para los Estadios. Allí, el organismo dirigido por Gianni Infantino detalló el listado completo de objetos y elementos prohibidos para los futbolistas.

Tras el pedido oficial, un vocero oficial del gobierno británico, en esta misma línea, aclaró que cualquier eventual sanción “es una cuestión que corresponde a la FIFA”. “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas definitivamente sí lo son”, añadió en una clara chicana hacia el reclamo de la Argentina.

El mismo portavoz remarcó que “la posición [de Reino Unido sobre las Malvinas] no ha cambiado” y que el compromiso del gobierno para con los habitantes del archipiélago es “inquebrantable”.

Milei defendió el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas Fabian Marelli

Milei, por su parte, insistió en que el acercamiento al gobierno de Estados Unidos de Donald Trump “permitió que Naciones Unidas obligara a Inglaterra a sentarse a negociar” con la Argentina por las Islas Malvinas y volvió a defender a los jugadores. “Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido que ellos se quieran expresar y lo hagan. Pero eso no tiene que inducir a hacer malas interpretaciones: un partido de fútbol es un partido de fútbol”, recalcó.

Luego agregó: “Así lo entendió el DT [Lionel Scaloni], así lo entendieron los veteranos y efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar en el plano diplomático y con una inteligencia en el accionar”.

Este miércoles, y pocas horas después de la victoria de la Argentina, Milei habló y, sin nombrarla, apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en la previa había vinculado el encuentro con la Guerra de Malvinas y llamado “piratas usurpadores” a los ingleses. “No hay que caer en eslogans berretas, populistas y nacionalistas rancios”.

“Entiendo que es difícil, pero las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos y berretas que, si eso uno lo llevara al plano internacional, sería verdaderamente de características pobres y muy malas”, marcó y añadió: “No hay que mezclar la hacienda. En eso fueron muy claros, fue muy claro Scaloni y también los excombatientes”.