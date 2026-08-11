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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de agosto
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de agosto Gautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 11 de agosto la temperatura rondará entre 81 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 14%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El martes 11 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 12 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
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