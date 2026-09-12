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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 81 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 84%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 9 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 84%
- Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
LA NACION
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