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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de septiembre
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de septiembre Facebook/City of Hialeah

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 81 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 84%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 9 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 84%
  • Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El sábado 12 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El domingo 13 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El lunes 14 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El martes 15 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El miércoles 16 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.

El jueves 17 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El viernes 18 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
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