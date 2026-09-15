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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre Facebook/City of Hialeah

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas probables.

La probabilidad de precipitación de 66%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 15 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas probables.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 9 a 15 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 66%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas probables

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El martes 15 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 66%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 61%.

El miércoles 16 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 82%.

El jueves 17 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 79%.

El viernes 18 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 66%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 75%.

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 74%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 77%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 77%.
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