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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el lunes 31 de agosto la temperatura rondará entre 82 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 62%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 9 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 62%
- Pronóstico: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
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