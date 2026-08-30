El gobernador Sáenz se encamina a controlar los PJ de Salta y Jujuy, tras las intervenciones cristinistas y judiciales

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, consolida su dominio sobre el peronismo en su provincia, pero también lo extiende a Jujuy. En ambos territorios, dirigentes que están alineados con el mandatario salteño quedaron o se perfilan para quedar a cargo del Partido Justicialista, luego de meses de recursos judiciales e intervenciones dictadas por el PJ nacional, conducido por la expresidenta Cristina Kirchner. El PJ de Salta tiene una nueva conducción, alineada con el gobernador de la provincia, y el de Jujuy cuenta con una única lista habilitada para hacerse de la presidencia, referenciada en la senadora nacional Carolina Moisés, también cercana a Sáenz, pero la elección interna quedó en suspenso tras un reciente fallo judicial impulsado por una nómina rival.

El último interventor judicial designado en el PJ de Salta, José Luis Gambetta, otro dirigente vinculado a Sáenz (y al exsenador Juan Carlos Romero) había convocado a las elecciones el 2 de agosto. Los comicios no se realizaron porque solo hubo una lista presentada, que respondía al gobernador y estaba liderada por el exsenador nacional Julio Argentino San Millán, actual representante de Relaciones Internacionales del gobierno salteño. San Millán ya asumió.

El justicialismo salteño fue intervenido por el PJ nacional a principios de 2025, con argumentos como el del apoyo brindado por legisladores nacionales salteños electos por el peronismo a proyectos del presidente Javier Milei. El partido, por entonces, estaba integrado al frente de Sáenz. Fueron como interventores el senador bonaerense Sergio Berni y la diputada provincial pampeana María Luz Alonso. Ambos renunciaron en febrero de 2026 y fueron reemplazados por el exdiputado nacional Pablo Kosiner y la exsenadora provincial Nora Canunni. Esa intervención fue luego desplazada por la jueza federal María Servini, quien designó interventor a Gambetta.

Julio Argentino San Millán Prensa Salta

“El último interventor cumplió su tarea y se fue. El kirchnerismo, La Cámpora y [el exgobernador Juan Manuel] Urtubey no presentaron lista. El PJ distrito Salta tiene 1600 cargos partidarios y hay que armar en los 23 departamentos de la provincia. El PJ volvió a la normalidad de la mano de nuestro espacio. El espacio que responde a Cristina ha quedado afuera, pero es minoritario y había asaltado el partido. Nos intervinieron sin ninguna causal, de manera autoritaria”, dijo a LA NACION el secretario político del Consejo provincial partidario, Antonio Hucena (era el secretario general antes de la intervención).

Hucena advirtió, además, que el PJ salteño tiene problemas económicos. “Habíamos dejado casi $500 millones en el Banco Nación y nos encontramos con un partido lleno de deudas, con atrasos en los pagos al personal”, resumió el dirigente salteño, que aclaró que buscarán retomar un “diálogo institucional” con el PJ nacional.

El caso de Jujuy

Las filas de Sáenz se aprestan a quedarse también con el dominio del justicialismo jujeño, en el que estaban previstas elecciones el 30 de agosto, con una única lista vigente. Sin embargo, el último jueves el proceso de avance saencista se detuvo con la decisión de la Cámara Nacional Electoral de suspender la elección ante un reclamo de una lista encabezada por el exdiputado provincial Rubén Rivarola, que busca enfrentar a la nómina impulsada por Moisés.

El PJ jujeño está intervenido desde julio de 2023. Primero, fueron designados interventores el exministro de Seguridad Aníbal Fernández y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. En abril de 2026, el juez federal jujeño Esteban Hansen los reemplazó por un interventor judicial, Ricardo Villada, enrolado en las filas de Sáenz. El PJ nacional de Cristina intentó llevar como “normalizadores” del partido en Jujuy a la diputada nacional Teresa García y el exconcejal de Tres de Febrero Máximo Rodríguez. La Cámara Nacional Electoral confirmó la intervención, pero solicitó relevar a Villada. Fue reemplazado como interventor por Federico Prieto. Este último llamó a elecciones para el 30 de agosto y la Junta Electoral partidaria había dejado en pie solo la lista de Carlos de Aparici, dirigente alineado con Moisés (quien se postula para conducir el Congreso provincial).

La senadora Carolina Moisés, alineada con Sáenz, es la principal referente de la lista que puede quedarse con el PJ jujeño Camila Godoy

La lista de Rivarola, en la que confluyen distintos sectores del PJ jujeño, entre ellos, el del exvicegobernador Guillermo Jenefes, llegó con apelaciones hasta la Cámara Nacional Electoral, con un recurso en queja que el tribunal le concedió con efecto suspensivo, por lo que le ordenó al juez Hansen suspender el proceso electoral mientras no haya una resolución definitiva. El juez jujeño había considerado que la nómina Celeste y Blanca Nº2, de Rivarola, se había excedido en las subsanaciones realizadas para participar y que había establecido “nuevas candidaturas, sustituciones, corrimientos y reconstrucciones de nóminas”. Cuando se encaminaba el proceso para que asumiera el grupo vinculado a Sáenz, la elección del PJ jujeño quedó detenida.

El sector de Rivarola celebra seguir aún en la pelea, pero admite que está ante un escenario “complicado”. Una fuente de esa lista criticó al juez y al interventor y adelantó a LA NACION que analizan “una posible denuncia ante el Consejo de la Magistratura”.

Sin intervención judicial, en cambio, el PJ nacional normalizó hace unos meses el peronismo misionero, en el contexto de una provincia revolucionada por el quiebre del gobernador Hugo Passalacqua con el histórico mandamás provincial, Carlos Rovira. El titular del PJ misionero, que había sido intervenido en la misma época que el de Salta, es Christian Humada, quien ganó la elección interna en abril.