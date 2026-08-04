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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 4 de agosto la temperatura rondará entre 81 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 64%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 64%
- Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El martes 4 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El miércoles 5 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El jueves 6 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
El viernes 7 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
El sábado 8 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El domingo 9 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El lunes 10 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
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