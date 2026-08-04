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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de agosto
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de agosto Andriy Blokhin - Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 4 de agosto la temperatura rondará entre 81 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 64%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 64%
  • Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El martes 4 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El miércoles 5 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El jueves 6 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.

El viernes 7 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El sábado 8 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El domingo 9 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El lunes 10 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
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