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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de julio al 24 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de julio al 24 de julio
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de julio al 24 de julio City of Hialeah - Municipal Government

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 82 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 16 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 13 a 16 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 18%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.
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