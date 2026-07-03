LA NACION

Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaCity of Hialeah - Municipal Government

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 79 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 83%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 83%
  • Pronóstico: chubascos y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

Independence Day 4 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El domingo 5 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.
LA NACION
Más leídas
  1. La Justicia intimó a la Anses y le dio un plazo para pagarle a Cristina Kirchner una pensión millonaria
    1

    La justicia previsional intimó a la Anses a pagarle a Cristina Kirchner una pensión millonaria

  2. cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 2 de julio
    2

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 2 de julio

  3. Miami es un horno húmedo, hubo advertencias por el calor y Scaloni se preocupa antes del cruce con Cabo Verde
    3

    Argentina - Cabo Verde: el calor y la humedad de Miami preocupan a Lionel Scaloni

  4. Con un penal de Cristiano Ronaldo y un gol en el descuento, Portugal venció 2-1 a Croacia y avanzó a los octavos de final
    4

    Portugal pasó a los octavos de final del Mundial: venció 2-1 a Croacia con un gol de Cristiano Ronaldo