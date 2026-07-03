Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 79 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 83%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 83%
- Pronóstico: chubascos y tormentas
El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 69%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.
LA NACION
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