Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 79 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 83%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Sursuroeste

: 2 a 7 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 83%

: 83% Pronóstico: chubascos y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.