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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 69%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 69%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida
El sábado 8 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas aislados. Probabilidad de precipitación: 70%.
El domingo 9 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 34%.
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