Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 69%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Sureste

: 7 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 69%

: 69% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas aislados. Probabilidad de precipitación: 70%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 34%.