Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 79 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 26%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 26%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
LA NACION
Más leídas
- 1
“Queríamos cuidarla hasta que encuentre a su familia”
- 2
Jennifer Lopez reveló con qué actores tendría relaciones sexuales y sorprendió a todos
- 3
Esteban Bullrich se mostró duro con Adorni: “Es un corrupto”
- 4
Joseph Pilates, creador del método de entrenamiento: “Somos arquitectos de nuestra vida; la felicidad está subordinada al bienestar físico por encima del nivel social o económico”