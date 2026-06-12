LA NACION

Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 79 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 26%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 8 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 26%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 13 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 14 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
LA NACION
Más leídas
  1. Abrieron su casa de San Isidro para abrigar a una beba de nueve meses
    1

    “Queríamos cuidarla hasta que encuentre a su familia”

  2. Jennifer Lopez reveló con qué actores tendría relaciones sexuales y sorprendió a todos
    2

    Jennifer Lopez reveló con qué actores tendría relaciones sexuales y sorprendió a todos

  3. La contundente frase de Esteban Bullrich contra Adorni
    3

    Esteban Bullrich se mostró duro con Adorni: “Es un corrupto”

  4. Joseph Pilates, creador del método de entrenamiento: “Somos arquitectos de nuestra vida; la felicidad está subordinada al bienestar físico por encima del nivel social o económico”
    4

    Joseph Pilates, creador del método de entrenamiento: “Somos arquitectos de nuestra vida; la felicidad está subordinada al bienestar físico por encima del nivel social o económico”