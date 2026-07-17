Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 80 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oeste

: 5 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 33%

: 33% Pronóstico: chubascos dispersos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas generalizados. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas generalizados luego chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.