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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 80 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 33%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 33%
- Pronóstico: chubascos dispersos y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas generalizados. Probabilidad de precipitación: 84%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas generalizados luego chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.
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