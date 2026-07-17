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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaFort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 80 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 33%
  • Pronóstico: chubascos dispersos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas generalizados. Probabilidad de precipitación: 84%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas generalizados luego chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.
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