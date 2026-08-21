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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 22 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.
La probabilidad de precipitación de 31%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 31%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas
El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida
El sábado 22 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego chaparrones aislados. Probabilidad de precipitación: 24%.
El domingo 23 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 29%.
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