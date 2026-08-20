Un hombre murió mientras almorzaba en la tradicional pizzería Güerrín

Un hombre de 82 años murió este jueves en la tradicional pizzería Güerrín de la calle Corrientes y obligó al concurrido local a cerrar sus puertas.

Fuentes policiales informaron a LA NACION que la Comisaría Vecinal 1B recibió un llamado cerca de las 14.30 de diversos comensales porque el hombre, que estaba almorzando, presentaba dificultades para respirar.

Efectivos policiales y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se presentaron en el lugar, ubicado sobre la avenida Corrientes y Uruguay, e iniciaron maniobras de estabilización y reanimación cardiopulmonar. También había una ambulancia en las inmediaciones.

A pesar de los esfuerzos para salvarle la vida, el hombre falleció de un paro cardiorrespiratorio. El personal que llegó en ambulancia fue el responsable de constatar la muerte.

Operativo en Guerrín

Ante lo ocurrido, los efectivos policiales pidieron a todos los clientes que se encontraban en la pizzería que se retiren de las inmediaciones. Las puertas del establecimiento se cerraron y se inició el procedimiento correspondiente para quitar el cuerpo, realizar la autopsia y las pericias restantes.

Güerrín es una icónica pizzería con más de 90 años de trayectoria en el centro de la Ciudad de Buenos Aires con su pizza romana, al molde y porciones al paso.

Este clásico de la gastronomía es más antiguo que el mismísimo Obelisco, de hecho, en el año 2011 fue declarado “Sitio de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires”; por lo que se volvió un paso obligado para los transeúntes diurnos y punto neurálgico de encuentro de las noches porteñas y sus tradicionales salidas de teatro y espectáculos.

Fue al banco a retirar una tarjeta de débito, se atragantó con un chipá y murió

Lo que debía ser un trámite de pocos minutos terminó en una tragedia inesperada. Un hombre murió el pasado 15 de julio por la mañana luego de atragantarse con un chipá mientras esperaba ser atendido en una sucursal bancaria del centro de Posadas, Misiones. Aunque empleados, personal de seguridad, policías y médicos intentaron asistirlo durante varios minutos, no lograron salvarle la vida.

La víctima fue identificada como Domingo Celestino Silva, de 71 años, quien había concurrido poco después de las 9 a una sucursal del Banco Macro situada en la intersección de las calles Belgrano y Buenos Aires para retirar una tarjeta de débito.

La sala de espera del banco donde murió el hombre que se atragantó con un chipá Prensa Policía de Misiones

Según la información suministrada a LA NACION por la Policía de Misiones, antes de ingresar al banco el hombre había comprado un chipá, uno de los tentempiés más tradicionales del noreste argentino y de Paraguay. Mientras aguardaba a que llegara su turno comenzó a comer el panificado, pero un trozo quedó alojado en sus vías respiratorias y comenzó a respirar con dificultad.

Los primeros en intervenir le practicaron la maniobra de Heimlich y lograron extraer el trozo de alimento que obstruía la tráquea. Sin embargo, para ese momento Silva ya había perdido el conocimiento. Pocos minutos después arribó una ambulancia con personal médico, que inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por revertir el cuadro. Pero finalmente debieron constatar el fallecimiento del hombre en el lugar.