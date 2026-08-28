Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 58%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Estesureste

: 5 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 58%

: 58% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 29 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El domingo 30 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.