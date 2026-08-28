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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaGautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 58%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Estesureste
  • Probabilidad de precipitación: 58%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 29 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El domingo 30 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.
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