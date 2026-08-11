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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 11 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El martes 11 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 22%.
El miércoles 12 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El jueves 13 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El viernes 14 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 18%.
LA NACION
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