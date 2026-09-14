Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 78 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Nornoreste

: 1 a 6 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 71%

: 71% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 47%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 67%.