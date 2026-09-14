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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 78 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas.
La probabilidad de precipitación de 71%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Nornoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Nornoreste
- Probabilidad de precipitación: 71%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 71%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 47%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 67%.
LA NACION
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