Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de julio

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el miércoles 15 de julio la temperatura rondará entre 80 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.

La probabilidad de precipitación de 26%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Sursureste

: 5 a 8 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 26%

: 26% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 49%.