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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el miércoles 15 de julio la temperatura rondará entre 80 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.
La probabilidad de precipitación de 26%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 26%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El miércoles 15 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.
El jueves 16 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 18%.
El viernes 17 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 30%.
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 49%.
LA NACION
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