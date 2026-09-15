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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 77 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 62%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 62%
- Pronóstico: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas aislados. Probabilidad de precipitación: 62%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 43%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas aislados. Probabilidad de precipitación: 58%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 78%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 74%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 66%.
LA NACION
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