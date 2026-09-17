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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 74 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 9%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 14 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 9%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 47%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 78%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 77%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 74%.
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