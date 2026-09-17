Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El rediseño del Huizenga Park de Fort Lauderdale costó US$15 millones
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre Fort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 74 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 9 a 14 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 9%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El jueves 17 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 47%.

El viernes 18 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 78%.

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 67%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 77%.

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 74%.
LA NACION
Más leídas
  1. Usó IA y fotos satelitales para contabilizar personas que no están en los registros oficiales
    1

    Usó IA y fotos satelitales para contabilizar personas que no figuran en los registros oficiales de la Argentina

  2. La Justicia anuló un testamento de una mujer de 82 años porque tenía deterioro cognitivo
    2

    La Justicia anuló un testamento de una mujer de 82 años porque tenía deterioro cognitivo

  3. Un barrio argentino figura entre los “más cool” del mundo, según los ingleses
    3

    Un barrio argentino figura entre los “más cool” del mundo, según los ingleses

  4. El DT de Inglaterra contó cómo lo marcó la derrota: "El nivel de locura que Argentina puso"
    4

    El entrenador de Inglaterra reveló cuánto lo marcó la derrota con la Argentina en la semifinal del Mundial