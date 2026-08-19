Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de agosto

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el miércoles 19 de agosto la temperatura rondará entre 80 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Oestesuroeste

: 2 a 8 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 30%

: 30% Pronóstico: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas aisladas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El lunes 24 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El martes 25 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 27%.