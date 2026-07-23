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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 23 de julio la temperatura rondará entre 78 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas.
La probabilidad de precipitación de 16%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 16%
- Pronóstico: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 22%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 27%.
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 35%.
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 41%.
El miércoles 29 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 42%.
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