Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de agosto

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 3 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas.

La probabilidad de precipitación de 48%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 6 a 9 mph, Sursuroeste

: 6 a 9 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 48%

: 48% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas dispersas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El lunes 3 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 48%.

El martes 4 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El miércoles 5 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.

El jueves 6 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El viernes 7 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.