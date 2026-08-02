Elecciones 2027: qué dijo Miguel Ángel Pichetto sobre una posible candidatura a presidenta de Victoria Villarruel

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto habló de las elecciones 2027 y asque la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, lanzará su propia candidatura presidencial por fuera de La Libertad Avanza.

En una entrevista concedida al programa Toma y Daca (Futurock), el líder del bloque Encuentro Federal afirmó que el escenario electoral contará con una oposición articulada y con otros actores como el radicalismo y los demócratas cristianos.

Miguel Ángel Pichetto postuló a Victoria Villarruel como posible presidenta para 2027

Según el legislador, la funcionaria intentará interpelar a un electorado diferente al que hoy respalda al presidente Javier Milei. “Va a expresar al sector nacionalista, católico y de base militar que en un primer momento apoyó a Milei”, sostuvo durante el diálogo radial.

Esta lectura sobre el futuro de Villarruel coincide con las observaciones de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En una entrevista reciente en TN, la funcionaria calificó a la vicepresidenta como una “conservadora típica” y señaló que sus ideas se alejan del liberalismo oficialista: “Ella ya decidió ser parte de un proyecto distinto. No lo dijo, pero se nota: se le lee en el inconsciente. Parece que está armando algo”.

Miguel Ángel Pichetto afirmó que habrá una "ruptura electoral" de cara a 2027 Hernán Zenteno

Sobre sus propias ambiciones políticas en la Ciudad de Buenos Aires, Pichetto descartó de plano que la actual senadora nacional obtenga el aval para competir por la jefatura de Gobierno. “No hay lugar para Bullrich porque la Ciudad no se la van a dar. Van a ponerlo a Diego Santilli, probablemente con Pilar Ramírez. Una fórmula de la confianza”, sentenció el diputado.

Por otro lado, Pichetto se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. El legislador el pedido del peronismo de que se levante la restricción para ejercer cargos públicos. “Lo que se está planteando es el levantamiento de la medida de inhabilitación. Es una medida que está prevista en el Código Procesal Penal, en el artículo 360”, explicó.

La vicepresidenta Victoria Villarruel

El diputado también criticó la falta de imparcialidad en la causa Vialidad al denunciar supuestas irregularidades en la conformación del tribunal y en la selección de los fiscales. “Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad. Yo la relaciono con las viejas penas del destierro de Grecia y Roma”, concluyó el legislador al calificar la sentencia como una “pena retrógrada”.

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