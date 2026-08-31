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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 31 de agosto la temperatura rondará entre 76 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas.
La probabilidad de precipitación de 59%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 59%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas generalizadas y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 83%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas generalizadas y luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 78%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas generalizadas. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas generalizadas y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 80%.
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 72%.
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