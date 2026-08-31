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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de agosto
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de agosto Andriy Blokhin - Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 31 de agosto la temperatura rondará entre 76 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas.

La probabilidad de precipitación de 59%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Estenoreste
  • Probabilidad de precipitación: 59%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El lunes 31 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 59%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas generalizadas y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El martes 1 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El miércoles 2 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas generalizadas y luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 78%.

El jueves 3 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas generalizadas. Probabilidad de precipitación: 78%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El viernes 4 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 80%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas generalizadas y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 80%.

El sábado 5 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 63%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 6 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 72%.
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