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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de agosto
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de agosto Andriy Blokhin - Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 4 de agosto la temperatura rondará entre 76 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 42%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El martes 4 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El miércoles 5 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.

El jueves 6 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El viernes 7 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El sábado 8 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.

El domingo 9 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El lunes 10 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 44%.
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