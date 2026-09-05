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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de septiembre Fort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 77 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas dispersos.

La probabilidad de precipitación de 69%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas dispersos.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 69%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas dispersos

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El sábado 5 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 69%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 72%.

El domingo 6 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 71%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 63%.

Labor Day 7 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 79%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 79%.

El martes 8 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 68%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El miércoles 9 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 63%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El jueves 10 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 43%.

El viernes 11 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 36%.
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