1
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 77 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas dispersos.
La probabilidad de precipitación de 69%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas dispersos.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 69%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas dispersos
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 72%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 63%.
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 79%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 63%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 43%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 36%.
LA NACION
Más leídas
- 2
Sabalenka interrumpió su partido en el US Open por un fuerte olor a marihuana que llegaba hasta la cancha
- 3
La Justicia archivó la causa por el crédito de US$ 57.000 millones que pidió Macri al FMI
- 4
Clint Eastwood, actor y director de 96 años, sobre la vejez: “Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo”