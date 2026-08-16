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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 17 de agosto al 21 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 17 de agosto la temperatura rondará entre 80 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 10 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 40%.
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