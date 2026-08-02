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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 3 de agosto al 7 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 3 de agosto al 7 de agosto
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 3 de agosto al 7 de agosto

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 3 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.

La probabilidad de precipitación de 48%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 48%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El lunes 3 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 48%.

El martes 4 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El miércoles 5 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.

El jueves 6 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El viernes 7 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 55%.
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