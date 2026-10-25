Cómo aplicar al préstamo en dólares sin interés que otorga Florida hasta el 25 de noviembre

Las pequeñas empresas de Florida que sufrieron daños o pérdidas económicas por el huracán Isaías pueden solicitar un préstamo de emergencia sin intereses para sostener sus operaciones mientras gestionan otras fuentes de financiamiento. La iniciativa busca cubrir necesidades inmediatas durante la recuperación.

Créditos de hasta US$100 mil con 0% interés en Florida

El Programa de Préstamos Puente de Emergencia para Pequeñas Empresas de Florida (EBL, por sus siglas en inglés) contempla créditos de hasta US$100 mil para negocios que cumplan con las condiciones de elegibilidad. En el caso de las empresas de agricultura y acuicultura, el monto máximo asciende a US$150 mil.

El huracán Isaías tocó tierra en Florida como categoría 2 y se degradó a ciclón postropical ZoomEarth

Los fondos están destinados a proporcionar capital de trabajo ante las consecuencias económicas del desastre. El gobernador Ron DeSantis informó que se aprobaron más de US$4,5 millones para asistir a pequeños negocios afectados.

“Mientras la región del Panhandle se recupera del huracán Isaías, estamos ayudando a las empresas a reabrir de forma segura y a que los floridanos vuelvan a trabajar”, ​​declaró DeSantis en un comunicado. “Gracias a la labor de los servicios de emergencia, el personal de gestión de emergencias y los equipos de las agencias estatales, muchas empresas de la región ya han podido reanudar sus operaciones y recibir a sus clientes”, agregó.

De acuerdo con el comunicado del gobernador, hasta el momento, 65 empresas habían recibido aprobación para acceder a estos recursos. El período de solicitudes continuará hasta el 25 de noviembre, salvo que el presupuesto disponible se agote antes.

Cómo solicitar el préstamo sin intereses de Florida

Los interesados que busquen acceder al préstamo deberán ingresar al portal oficial del programa EBL. Allí podrán completar el formulario con los datos necesarios para que las autoridades evalúen la solicitud.

Además, se recomienda registrar los daños materiales y las pérdidas económicas mediante la encuesta de evaluación de daños comerciales. Este relevamiento permite documentar el impacto del huracán sobre las actividades empresariales y aportar información para las medidas de recuperación.

El préstamo tiene una tasa de interés del 0% y un plazo de devolución de un año. Sin embargo, se trata de financiamiento que debe reembolsarse en su totalidad: no es una subvención ni una ayuda económica gratuita.

Las empresas pueden utilizar recursos posteriores, como indemnizaciones de seguros o préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU. (SBA, por sus siglas en inglés), para devolver el dinero.

Los propietarios pueden utilizar fondos procedentes de la SBA para reembolsar el préstamo puente de emergencia Imagen editada con foto de Freepik y SBA

Cuáles son los requisitos para acceder al financiamiento

Para solicitar el préstamo, la empresa debe:

Estar establecida en Florida

Pertenecer a la categoría de pequeña empresa

Haber sufrido daños físicos o pérdidas económicas atribuibles al huracán Isaias

Debe encontrarse dentro de las zonas afectadas contempladas por el programa

Los propietarios únicos pueden presentar solicitudes si cumplen con los requisitos. Las empresas agrícolas y acuícolas también están incluidas, con un límite de financiamiento específico. La evaluación considera la necesidad de capital de trabajo para mantener las operaciones mientras se tramitan recursos de recuperación a largo plazo.

Antes de enviar la solicitud, conviene reunir la información sobre las pérdidas y las necesidades financieras del negocio para completar los datos requeridos por las autoridades.

Qué asistencia adicional solicitó Florida tras el huracán

La respuesta estatal también contempla la búsqueda de asistencia federal. Según el comunicado del gobernador, la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM, por sus siglas en inglés) presentó ante el presidente Donald Trump una solicitud de declaración de desastre mayor para ampliar los recursos destinados a las comunidades afectadas del noroeste del estado.

El pedido incluye asistencia pública para 15 condados y asistencia individual para residentes elegibles de ocho condados designados. Si se aprueba, los fondos federales podrían contribuir a cubrir determinados gastos de respuesta y recuperación de gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro, además de necesidades de personas y familias, como alojamiento temporal, reparaciones básicas de viviendas y reposición de bienes esenciales.

Por otra parte, el Departamento de Negocios y Regulación Profesional de Florida (DBPR, por sus siglas en inglés) recomendó verificar las licencias de los contratistas antes de iniciar trabajos de reconstrucción y consultar con la aseguradora antes de firmar acuerdos. Los ciudadanos pueden revisar las habilitaciones profesionales en MyFloridaLicense.